Die Fahrt ging über einen Gehweg, zwischen Brückengeländer und Gedenkstein hindurch, einen Damm hinab: Ein 22-Jähriger ist in Gaggenau (Kreis Rastatt) mit seinem Wagen in einem Fluss gelandet. Er hatte am frühen Samstagmorgen von einer Straße abbiegen wollen und verfehlte eine Brücke, wie die Polizei mitteilte. Er blieb unverletzt und befreite sich selbstständig aus dem im Wasser liegenden Auto. Den Wagen bargen die Feuerwehr und ein Abschleppunternehmen. Weil er offenbar unter Drogen stand, musste der 22-Jährige eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Mitteilung der Polizei