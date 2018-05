Ein 22-Jähriger ist am Donnerstag auf der Bundesstraße 3 bei Kenzingen (Landkreis Emmendingen) mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und gestorben. Er kam aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte. Das Auto sei in Flammen aufgegangen und vollständig ausgebrannt. Der Fahrer wurde von Ersthelfern auf der Straße liegend gefunden. Er starb noch an der Unfallstelle.