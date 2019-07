22-Jähriger prallt gegen Baum und verletzt sich schwer

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist ein 22-jähriger Mann in der Nacht auf Samstag im Kreis Tübingen lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann auf der Bundesstraße 28 auf Höhe Kusterdingen unterwegs, als er vermutlich aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Der 22-Jährige wurde laut Polizei in seinem Auto eingeklemmt und mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mehrere Tausend Euro.

Pressemitteilung