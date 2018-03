22-Jähriger fährt gegen Baum und wird schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Esslingen ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der 22-Jährige kam in der Nacht zu Freitag auf gerader Strecke mit seinem Wagen nach links von der Straße ab und krachte gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Die Ursache des Unfalls, der sich auf einer Kreisstraße in der Gemeinde Lichtenwald ereignete, war zunächst ungeklärt. Der Fahrer wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Insgesamt waren 30 Rettungskräfte im Einsatz.