22-Jährige stirbt bei Frontalzusammenstoß auf Bundesstraße

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 463 bei Empfingen (Kreis Freudenstadt) ist eine 22-Jährige ums Leben gekommen. Die Frau sei Beifahrerin in dem Auto gewesen, welches den Unfall verursacht habe, sagte ein Polizeisprecher am frühen Montagmorgen. Der Fahrer des Wagens sei bei dem Unfall am Sonntagabend leicht verletzt worden. Die zwei Insassen des anderen Autos verletzten sich demnach schwer. Warum die zwei Fahrzeuge zusammenstießen, war zunächst unklar.