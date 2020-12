21-Jähriger bei Unfall mit Gabelstapler schwer verletzt

Ein 21-Jähriger ist bei der Arbeit mit einem Gabelstapler umgekippt und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte er am Dienstag die Kontrolle über den Stapler verloren, geriet ins Schleudern und kippte um. Der 21-Jährige versuchte noch von dem fallenden Gabelstapler zu springen, was allerdings nicht klappte. Das Arbeitsgerät fielt auf den 21-Jährigen. Dieser wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Mitteilung der Polizei