21-Jähriger bei Arbeitsunfall auf Baustelle schwer verletzt

Ein 21 Jahre alter Mann hat sich bei Arbeiten auf einer Baustelle in Heilbronn-Sontheim schwer verletzt. Der Mann rutschte am Donnerstagnachmittag in eine drei Meter tiefe Grube, wie die Polizei mitteilte. Wegen des nassen Wetters war das Erdreich dort aufgeweicht. Der Arbeiter wurde zum Teil verschüttet, so dass er sich nicht mehr selbst befreien konnte. Er musste von der Feuerwehr geborgen werden und wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

