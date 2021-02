21-Jährige läuft neben Gleisen und wird von Zug erfasst

Eine 21-Jährige ist im Landkreis Rastatt in der Nacht zu Donnerstag von einem Zug erfasst und verletzt worden. Wie die Bundespolizei berichtete, war die junge Frau gegen ein Uhr direkt an den Gleisen der Rheintalbahn zwischen den Haltestellen Baden-Baden Rebland und Bühl unterwegs, als ein Regionalzug vorbeifuhr. Die 21-Jährige kam in ein Krankenhaus. Die Gleise der Rheintalbahn waren in dem Bereich während des Polizeieinsatzes etwa zwei Stunden gesperrt. Dadurch kam es zu Zugverspätungen.

