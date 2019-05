Ein 21 Jahre alter Mann ist auf der Bundesstraße 33 von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der junge Mann sei betrunken und alleine in der Nacht zu Sonntag auf der Straße bei Gengenbach (Landkreis Ortenaukreis) unterwegs gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Dabei sah ihn ein Autofahrer gegen 3.30 Uhr zu spät und erfasste den jungen Mann mit seinem Wagen. Der Autofahrer rief den Notruf, der junge Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittele nun, inwiefern die Beteiligten eine Verantwortung am Geschehen tragen, sagte der Sprecher weiter.

