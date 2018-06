Ein seit Sonntag vermisster 21-Jähriger aus Mannheim ist in der Nähe des südhessischen Lampertheim tot aus dem Altrhein geborgen worden. Wie die Polizei Darmstadt am Donnerstag mitteilte, sah ein Angler den Körper des jungen Mannes am Mittwoch im Wasser treiben. Er alarmierte Rettungskräfte. Die Polizei geht von einem Badeunfall aus. Der 21-Jährige war am Sonntag im Mannheimer Stadtteil Lindenhof ins Wasser gesprungen und sofort untergegangen. Ein Freund versuchte ihn noch zu retten, bekam ihn aber nicht mehr zu fassen.