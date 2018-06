Ein 21 Jahre alter Mann steht in Esslingen im Verdacht, ein 12 Jahre altes Mädchen schwer sexuell missbraucht zu haben. Nach Auskunft der Staatsanwaltschaft Stuttgart sitzt der Verdächtige in Untersuchungshaft. Er soll in der Nacht zum 18. Mai in seinem Zimmer einer Esslinger Asylbewerberunterkunft das Mädchen missbraucht haben, wie die Behörde mitteilte. Demnach hatte das Kind mit einer 16-jährigen Freundin und einem Asylbewerber freiwillig den Afghanen in der Unterkunft besucht. Die Mädchen hätten dann auch dort übernachtet, nachdem sie den letzten Bus verpasst hatten. Der Mann soll die Situation ausgenutzt und die Zwölfjährige sexuell missbraucht haben. Als die anderen Übernachtungsgäste aufwachten, ließ er von dem Mädchen ab.

