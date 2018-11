Ein mutmaßlich 21-jähriger Marokkaner ist am Freitag vergangener Woche festgenommen worden. Der junge Mann steht in dringendem Tatverdacht, an einem versuchten Tötungsdelikt am frühen Morgen des 28. Oktober in einer Reutlinger Bar beteiligt gewesen zu sein.

In dieser Nacht war ein 44-Jähriger in einer Bar in der Karlstraße mit mehreren Männern in Streit geraten. Die Auseinandersetzung artete in einem Handgemenge aus, bei dem das Opfer eine stark blutende Kopfverletzung sowie eine Stichverletzung erlitt.

Entgegen ersten Erkenntnissen sollen dem 44-Jährigen die Verletzungen in der Bar und nicht im Freien zugefügt worden sein.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei führten auf die Spur des 21-Jährigen aus einer Reutlinger Kreisgemeinde. Die Ermittlungen zur konkreten Tatbeteiligung dauern noch an.

Weiterhin steht er in dringendem Verdacht, bereits im April bei einem Streit in der Reutlinger Innenstadt einen 31-Jährigen mit einer Flasche schwer verletzt zu haben.

Der Tatverdächtige wurde am vergangenen Freitag an seinem Wohnort vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen wurde er noch am selben Tag dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.