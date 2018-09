200 Liter Diesel sind bei einer Lastwagenpanne auf der Autobahn 5 bei Weingarten (Kreis Karlsruhe) in die Erde geflossen. Eine 38-Jährige war mit dem Sattelzug am Mittwoch in Richtung Bruchsal unterwegs. Am Lastwagen platzte ein Reifen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der lädierte Reifen beschädigte demnach Teile am Unterboden des Lasters und den Tank. Dadurch lief Diesel aus. Die verschmutzte Stelle im Grünstreifen muss ausgebaggert werden. Der Schaden konnte vorerst nicht beziffert werden.

Mitteilung