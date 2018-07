Ludwigsburg (dpa/lsw) - Ein rund 200 Jahre alter Sekretär von König Friedrich I. von Württemberg ist wieder im Schloss Ludwigsburg zu sehen. Das historische Möbelstück sei für einen sechsstelligen Euro-Betrag aus privatem Besitz zurückerworben worden, sagte der Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden- Württemberg, Michael Hörrmann, am Dienstag in Ludwigsburg. Der Sekretär aus Mahagoni-Holz und vergoldetem Messing steht in dem Schloss nun wieder neben einem fast identischen Schreibschrank. 1804 war das Möbel-Paar bei dem Kunsttischler Johannes Klinckerfuß in Auftrag gegeben worden.