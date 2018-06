Ein 200 Jahre alter Schwarzwaldhof ist in Todtnau (Kreis Lörrach) am Donnerstagmorgen komplett abgebrannt. Es entstand ein Schaden von 50 000 Euro. Das Feuer ging vom Dachstuhl aus, die Ursache ist allerdings unklar, wie die Polizei mitteilte. Bereits am Mittwochnachmittag war auf dem Hof ein Feuer ausgebrochen, das aber gelöscht werden konnte. Ein Eigentümer hatte ein Feuer in einem Ofen angezündet und damit einen Kaminbrand ausgelöst. Der Schwarzwaldhof stand leer, daher wurden keine Menschen verletzt. Die Löscharbeiten der Feuerwehr wurden durch die glatten Straßen erschwert, wie die Polizei am Freitag weiter mitteilte.

Pressemitteilung