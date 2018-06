Stuttgart (dpa/lsw) - Rund 200 Grundschulen wollen im Schuljahr 2014/15 neue Ganztagsschulen werden. „Aus unserer Sicht ist das Interesse erfreulich groß, weil diese Aspiranten mit sehr kurzer Vorlaufzeit und noch ohne gültiges Gesetz das neue Konzept umsetzen wollen“, sagte Städtetagsdezernent Norbert Brugger der Nachrichtenagentur dpa in Stuttgart. Unter den Interessenten seien 180 klassische Grundschulen und 16 Grundstufen von Förderschulen; 100 davon unterrichteten bereits ganztags auf Basis eines Schulversuchs. Insgesamt bieten von den derzeit 2500 Grundschulen 373 den Ganztag an, bislang an vier Tagen in der Woche. Das sind etwa 15 Prozent.

Ganztagsschulfinder

Infos Bundesbildungsministerium