Beim Brand eines Lokals in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) ist ein Schaden von rund 200 000 Euro entstanden. Vermutlich wegen eines technischen Defekts hatte die Lüftungsanlage in der Nacht zum Montag gebrannt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Weil der starke Rauch über die Lüftungsrohre auch in ein angebautes Hotel zu gelangen drohte, mussten 14 Hotelgäste vorübergehend dort ihre Zimmer verlassen. Die Gaststätte in einem Keller des Gebäudekomplexes wurde stark beschädigt. Durch den Rauch entstand in dem Hotel und einem Bekleidungsgeschäft ebenfalls ein Schaden. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

