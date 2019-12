Bei der Kollision eines Fahrgastschiffes mit einem Tankmotorschiff auf dem Rhein bei Speyer sind 20 Menschen verletzt worden. Das mit 139 Passagieren besetzte Schiff war am Donnerstagabend gegen 22.15 Uhr bei dichtem Nebel frontal mit dem Tankschiff zusammengestoßen, wie die Wasserschutzpolizei am Freitag mitteilte. Das Lastschiff sei mit rund 2000 Tonnen Diesel beladen gewesen. Da sich die Anstoßstelle oberhalb der Wasserlinie befand, kam es zu keinem Wassereinbruch in den Schiffen. Der Diesel auf dem Tankschiff sei nicht ausgelaufen. Einige der Verletzten mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Der Schaden liegt nach Angaben der Polizei im hohen sechsstelligen Bereich.

Beide Schiffe hätten aus eigener Kraft noch in den Ölhafen von Speyer fahren können. Der Schiffsverkehr sei zu keiner Zeit unterbrochen gewesen. Wie genau es zu der Kollision kam, war zunächst unklar.

Mitteilung der Polizei