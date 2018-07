Ein 20-Jähriger ist bei Senden (Kreis Neu-Ulm) von einem Auto überfahren und tödlich verletzt worden. Der 18 Jahre alte Unfallfahrer habe danach in der Nacht zum Freitag angehalten und den Vorfall gemeldet, sagte ein Polizeisprecher. Rettungskräfte konnten dem jungen Mann aber nicht mehr helfen - er starb noch an der Unfallstelle. Der genaue Hergang des Unglücks wurde noch ermittelt. Die Strecke in Richtung Neu-Ulm musste für drei Stunden gesperrt werden.