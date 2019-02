Ein 20-Jähriger ist in Mahlberg (Ortenaukreis) von einem Zug erfasst und schwer verletzt worden. Es bestehe jedoch keine Lebensgefahr, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Ermittler gingen von einem Unfall aus. Der 20-Jährige hatte sich am Freitagabend nach Aussage des Zugführers kurz vor dem Bahnhof Orschweier über die Gleise bewegt. Der Zug traf ihn trotz einer Vollbremsung. Ein im Zug fahrender Arzt versorgte den Schwerverletzten vor Ort, bevor er in ein Krankenhaus gebracht wurde. Weshalb der Mann auf den Gleisen war, soll noch ermittelt werden.

Pressemitteilung