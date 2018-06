Stuttgart (dpa/lsw) - Ein 20-jähriger Mann und sein Begleiter sind in der Nacht zum Sonntag in Stuttgart mit einer anderen Gruppe aneinandergeraten. Dabei wurde der 20-Jährige laut Polizei im Schlossgarten mit einem Messer attackiert und erlitt mehrere Stichverletzungen an Gesäß und Bauch. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Gruppe flüchtete noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte.