Ein junger Mann ist bei einem Streit in Schwäbisch Hall mit einem Messer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei waren mehrere Beteiligte in der Nacht zum Sonntag aus noch unbekannter Ursache in Streit geraten. Auch Alkohol dürfte einem Sprecher zufolge eine Rolle gespielt haben. Im Verlauf der Auseinandersetzung zog einer demnach ein Messer und verletzte den 20-Jährigen am Arm. Der wiederum schlug daraufhin mit einem Bierkrug nach dem Angreifer. Auch andere Beteiligte teilten laut Polizei bei der entstandenen Schlägerei kräftig aus. Sie flüchteten jedoch, bevor die Beamten eintrafen. Zurück blieb nur der verletzte 20-Jährige, der ambulant im Krankenhaus behandelt werden musste. Die Ermittler gehen von etwa fünf Beteiligten aus und suchen nun Zeugen des Vorfalls.

