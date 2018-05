2. Basketball-Bundesliga: Rasta Vechta gewinnt Meistertitel

Die Basketballer von RASTA Vechta haben sich den Meistertitel in der 2. Bundesliga gesichert. Die Niedersachsen verloren am Sonntag vor eigenem Publikum zwar mit 62:71 gegen die Crailsheim Merlins, hatten aber das Final-Hinspiel in Crailsheim am Freitag mit 16 Punkten Unterschied für sich entschieden. Als Aufsteiger stehen die beiden Vereine bereits seit vergangenem Sonntag fest. Sowohl Vechta als auch Crailsheim haben die Lizenz erhalten und dürfen sich ab Herbst unter anderem mit Meister Brose Bamberg und dem FC Bayern München messen.

