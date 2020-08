19-Jähriger will Polizei erpressen: Geld oder zehn Kilo Gras

Ein 19-Jähriger aus dem Raum Backnang (Rems-Murr-Kreis) hat via E-Mails die Beamten des Polizeipräsidiums Aalen erpressen wollen. In anonymen E-Mails forderte der junge Mann nach Polizeiangaben Ende Juli unter anderem einen fünfstelligen Geldbetrag oder mindestens zehn Kilogramm Gras. Andernfalls, so drohte er, würde etwas Schlimmes passieren, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Im Zuge der Ermittlungen stießen die Beamten auf den 19-Jährigen. Die Polizei durchsuchte die Wohnräume und einen Firmensitz des jungen Mannes. Während der Aktion kam der Verdächtige mit seiner Mutter zum Wohnort. Auf seinem Handy fanden die Polizisten den Angaben nach eine Nachricht, die sich eindeutig dem Erpressungsversuch zuordnen ließ. Der 19-Jährige ist auf freiem Fuß, ihn erwartet ein Strafverfahren.

Pressemitteilung