19-Jähriger stirbt nach Streit: Tatverdächtiger in U-Haft

Ein 28 Jahre alter Mann ist seit Samstag in Untersuchungshaft, weil er einen 19-Jährigen bei einem Streit in Pforzheim getötet haben soll. Nach Auskunft der Polizei äußerte sich der Mann bislang nicht zur Tat. Der Mann soll den 19-Jährigen in der Nacht zum Dienstag bei einer Auseinandersetzung umgebracht haben.

Der mutmaßliche Täter hatte sich am Freitag gestellt. Zuvor war bereits seine Wohnung durchsucht worden, wo er aber nicht angetroffen wurde.

PM

