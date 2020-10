19-Jähriger stirbt bei Frontalzusammenstoß in Sinzheim

Ein 19 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Frontalzusammenprall mit einem anderen Wagen in Sinzheim im Landkreis Rastatt ums Leben gekommen. Der Mann sei am Samstagabend aus bisher ungeklärten Umständen auf der Bundesstraße 3 mit seinem Auto in den Gegenverkehr gefahren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dort prallte er frontal in einen herankommenden Wagen. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. In dem entgegenkommenden Auto saß ein Ehepaar, das bei dem Unfall schwer verletzt wurde.

Pressemitteilung der Polizei