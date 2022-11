19-Jähriger prallt mit Auto gegen Baum und stirbt

Ein 19 Jahre alter Autofahrer ist am Donnerstag bei Forchtenberg (Hohenlohekreis) mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum geprallt und gestorben. Laut Polizei kam er vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit am Ortseingang von der Straße ab. Der Fahrer und sein Beifahrer seien eingeklemmt worden, der Beifahrer habe schwere Verletzungen erlitten und sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden.

Mitteilung

© dpa-infocom, dpa:221110-99-470433/3