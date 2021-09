19-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Unfall

Ein 19-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall im Landkreis Heidenheim ums Leben gekommen. Der junge Mann sei in einer Linkskurve zu schnell unterwegs gewesen und deshalb ins Schleudern geraten, berichtete die Polizei am Montag.

Er kam nach rechts ab und prallte gegen die Leitplanken. Dabei verletzte er sich so schwer, dass er noch am Unfallort verstarb. Die Straße wurde nach dem Unfall am Sonntag für zwei Stunden gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:210920-99-285070/2

Polizeibericht