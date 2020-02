19-Jähriger stürzt im Schramberger Rathaus vom Geländer

Ein 19-Jähriger ist im Rathaus in Schramberg (Kreis Rottweil) über ein Treppengeländer gestürzt und rund vier Meter tief gefallen. Der Mann kam schwer verletzt in eine Klinik, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 19-Jährige saß am Vortag - dem „Schmotzigen Dunschtig“ - laut Zeugen offenbar angetrunken auf dem Geländer und kippte um. Er stürzte ein komplettes Stockwerk hinunter.