Ein junger Autofahrer ist in Kürnbach (Kreis Karlsruhe) gegen einen Baum geprallt und tödlich verletzt worden. Der 19-Jährige sei am Mittwochnachmittag plötzlich von der Straße abgekommen und frontal gegen den Baum gekracht, teilte die Polizei in Karlsruhe mit. Die Rettungskräfte konnten den jungen Mann nur noch tot aus seinem Wagen bergen.

