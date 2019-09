19-Jähriger flüchtet auf Flughafengelände vor Polizei

Gleich nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub hat sich ein 19-Jähriger auf dem Gelände des Flughafens Karlsruhe/Baden-Baden in Rheinmünster (Kreis Rastatt) eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Nach einer Flucht über zwei mit Stacheldraht gesicherte Tore habe sich der Mann in einem Waldstück versteckt, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Die Aufforderung, sich zu stellen, habe er ignoriert. Erst unter Einsatz einer Hundestaffel habe er sein Versteck freiwillig verlassen. Die Hunde seien nicht auf den Mann losgegangen, „haben aber natürlich eine andere Wirkung“, sagte der Sprecher.

Gegen den Mann lag demnach ein Haftbefehl wegen Betrugs vor. Als ihm beim Verlassen des Fliegers die Festnahme verkündet wurde, habe er sich sofort entfernt. Bei der Flucht habe er Verletzungen erlitten, die im Krankenhaus behandelt wurden. Anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, wie es hieß.

