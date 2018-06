Ein 19-Jähriger ist am Mittwoch in Mannheim im Oberen Vogelstangsee ertrunken. Wie die Polizei am Abend mitteilte, war der junge Flüchtling am Nachmittag zum Schwimmen an den See gegangen. Gegen 19 Uhr entdeckten Badegäste im Wasser seinen untergegangenen Körper und zogen ihn an Land. Trotz der Reanimation durch Rettungskräfte und einer weiteren Behandlung in einer Klinik starb der junge Mann kurze Zeit später. Nach Angaben der Polizei soll der 19-Jährige Nichtschwimmer gewesen und unbemerkt ins Wasser gegangen sein. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen, um die genauen Hintergründe zu klären, hieß es.