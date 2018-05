Ein 19-Jähriger ist in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) angegriffen und krankenhausreif geprügelt worden. Nach Angaben der Polizei war er in der Nacht zum Montag mit einem Gleichaltrigen an einem Gymnasium unterwegs. Dort rannten demnach zwei Angreifer auf die beiden los. Sie sollen auf den 19-Jährigen eingeprügelt haben, bis er zu Boden ging und danach mit Füßen auf ihn eingetreten haben. Der 19-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe sind einem Polizeisprecher zufolge noch unklar. Der Geschädigte habe zwar angegeben, die Täter zu kennen, zunächst aber keine weiteren Details genannt. Was die jungen Leute vor der Schule machten, war ebenfalls unklar.

Mitteilung