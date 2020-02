Aufgrund einer heftigen Auseinandersetzung in der Nürtinger Innenstadt hat ein 19-Jähriger schwere Stich- und Schnittverletzungen erlitten. An der Schlägerei im Landkreis Esslingen waren mehrere Personen beteiligt. Ein 20 Jahre alter Verdächtiger wurde nach Angaben der Polizei vom Sonntag festgenommen. Nach den weiteren Beteiligten wird seit Samstagabend gefahndet. Dabei wurde eine Wohnung durch das Spezialeinsatzkommando (SEK) durchsucht. Zu den Ergebnissen der Durchsuchung gab die Polizei zunächst keine Auskunft.

Nach dem Streit flüchteten die Beteiligten in verschiedene Richtungen, bevor die Polizei am Einsatzort war. Dort trafen die Beamten nur noch zwei Verletzte an. Der 19-jährige Schwerverletzte wurde daraufhin in eine Klinik gebracht und notoperiert, er ist mittlerweile außer Lebensgefahr. Ein 22-Jähriger wurde leicht verletzt und ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Weshalb der Streit eskalierte, blieb zunächst unklar. Die Staatsanwaltschaft und die Kriminaldirektion ermitteln wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes.

PM Polizei