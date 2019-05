Noch einmal glimpflich ausgegangen ist ein Unfall für eine 19 Jahre alte Autofahrerin und ihre Beifahrerin bei Backnang (Rems-Murr-Kreis): Weil sie ihr Tempo nicht an die glatten Straßenverhältnisse angepasst hatte, kam die junge Frau in der Nacht auf Freitag mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte. Sie schlitterte mit ihrem Auto über einen Grünstreifen, nahm den Teil eines Brückengeländers und eines Laternenmasts mit und rutschte eine Böschung runter in ein Bachbett. Beide Frauen mussten von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden, kamen jedoch mit leichten Verletzungen davon. „Nochmal Glück gehabt“, sagte ein Sprecher der Polizei.