1899 Hoffenheim verliert zweiten Test gegen SD Eibar mit 1:3

Champions-League-Teilnehmer 1899 Hoffenheim hat am Tag nach der Saisoneröffnung in einem weiteren Testspiel gegen den spanischen Erstligisten SD Eibar mit 1:3 (0:2) verloren. Steven Zuber (65. Minute) erzielte bei der Partie, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, das einzige Tor für die Kraichgauer. Auf Seiten der Spanier entschied Charles Dias de Oliveria mit einem Dreierpack (7./24./75.) im Alleingang die Partie. Bei dem Spiel bot Trainer Julian Nagelsmann eine bessere B-Elf auf. Am Vortag waren die Hoffenheimer in besserer Besetzung angetreten und hatten gegen die Spanier 1:1 gespielt.

