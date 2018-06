Die grün-schwarze Landesregierung hat Fahrverbote für Diesel der Euronorm 4 und schlechter für Anfang 2019 in Stuttgart angekündigt. Nach Zahlen, die das Kraftfahrt-Bundesamt (Stand 1. Januar 2018) an das Land übermittelte, wären davon rund ein Drittel aller zugelassenen Diesel-Autos in der Region Stuttgart betroffen.

In Stuttgart, Böblingen, Esslingen, Göppingen, Ludwigsburg und im Rems-Murr-Kreis sind insgesamt 534 573 Diesel-Autos zugelassen. Davon sind 188 163 Diesel-Wagen mit den Euronormen 1 bis 4 registriert. Das ist ein Anteil von 35 Prozent. In Stuttgart selbst ist der Anteil mit 28 Prozent etwas geringer. Dort sind 106 608 Diesel-Autos erfasst, davon 30 116 mit den Abgasnormen 1 bis 4.

Allerdings gibt es schon heute ältere Diesel-Autos, die nicht in die bereits existierende Umweltzone Stuttgart fahren dürfen, weil sie nicht die dazu nötige grüne Umwelt-Plakette erhalten haben.