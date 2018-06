In einem ehemaligen Industriegebäude in Tengen (Kreis Konstanz) haben Polizisten eine Hanfplantage mit rund 1800 Pflanzenkübeln entdeckt. Die Beamten schätzen nach Angaben vom Donnerstag, dass dort seit dem Frühjahr mindestens 50 Kilogramm Marihuana produziert wurde. Ein 49-Jähriger aus der Nähe von Singen und ein 29-Jähriger aus Konstanz wurden festgenommen. In der Wohnung des älteren Tatverdächtigen fanden die Polizisten sieben Kilo verkaufsfertiges Marihuana im Wert von 55 000 Euro und eine Schusswaffe. Ein dritter Tatverdächtiger aus Radolfzell im Alter von 30 Jahren kam nach der Durchsuchung am Montag wieder auf freien Fuß. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln nun wegen des Verdachts des illegalen Anbaus und Handels von Betäubungsmitteln.