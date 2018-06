Eine 18 Jahre alte Autofahrerin ist in Dornstadt bei Ulm mit ihrem Wagen in einer Kurve frontal auf einen Lastwagen geprallt und dabei zu Tode gekommen. Sie fuhr nach Polizeiangaben am Mittwoch auf der B 10 von Dornstadt (Alb-Donau-Kreis) in Richtung Amstetten, als sie mit ihrem Auto auf den linken Fahrstreifen geriet und dort mit dem Sattelzug eines 44-Jährigen zusammenstieß. Der Mann erlitt leichte Verletzungen. Es gab ein Großaufgebot an Rettungs- und Bergungskräften. Die Bundesstraße war nach dem Unfall stundenlang gesperrt. Der Schaden lag bei etwa 50 000 Euro.

Pressemitteilung