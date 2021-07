18-Jähriger wird von S-Bahn erfasst und stirbt

Ein 18-Jähriger ist in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) von einer S-Bahn erfasst worden und noch an der Unfallstelle gestorben. Der Mann wollte das Gleisbett am Bahnhof überqueren und stolperte dabei. In diesem Moment sei am frühen Samstagmorgen die Bahn eingefahren, so dass er sich nicht mehr in Sicherheit bringen konnte, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Anfang Juni war eine 14-Jährige in Oppenweiler, nicht weit von Winnenden entfernt, von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Im vergangenen Jahr kamen nach Angaben des Innenministeriums bei Unfällen unter Beteiligung einer Eisenbahn vier Menschen im Südwesten ums Leben.

Mitteilung der Polizei