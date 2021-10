18-Jährige prallt mit Limousine gegen Wand: Fünf Verletzte

Mit ihrer voll besetzten Limousine ist eine 18-jährige Autofahrerin in Leingarten (Landkreis Heilbronn) gegen eine Wand gekracht. Die fünf Frauen in dem Unfallauto wurden mit leichten bis mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen war am Samstagabend aus bislang ungeklärten Gründen in einer Kurve von der Straße abgekommen, hatte einen Stromverteilerkasten überfahren und war dann in die Wand eines Firmengebäudes geprallt.

