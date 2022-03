18-jährige Autofahrerin prallt gegen Bus: Schwer verletzt

Ein junge Autofahrerin ist bei Steinheim an der Murr (Landkreis Ludwigsburg) mit einem Bus zusammengeprallt und schwer verletzt worden. Die 18-Jährige habe am Sonntagabend an einer Kreuzung links abbiegen wollen, sagte ein Sprecher der Polizei Ludwigsburg. Dabei habe sie einen Linienbus übersehen. Die beiden Fahrzeuge prallten gegeneinander. Die Autofahrerin wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

