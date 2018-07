Ein 18 Jahre alter Mann ist bei Senden (Kreis Neu-Ulm) von einem Auto überfahren und tödlich verletzt worden. Der ebenfalls 18-jährige Unfallfahrer habe nach dem Vorfall in der Nacht zum Freitag angehalten und den Vorfall gemeldet, sagte ein Sprecher der Polizei. Anrückende Rettungskräfte konnten den jungen Mann nicht retten - er verstarb noch an der Unfallstelle. Die Autobahnpolizei Günzburg hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Die Strecke in Richtung Neu-Ulm musste für 3 Stunden gesperrt werden.