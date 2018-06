Ein 18-Jähriger hat bei einer Explosion in einer Waldhütte in Bösingen (Kreis Rottweil) einen Finger verloren. Dem Werkzeugmacher-Lehrling sei ein Experiment misslungen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Dabei soll er ein unbekanntes Pulver in ein Eisenrohr gefüllt und anschließend mit einem Hammer draufgeschlagen haben.

Es kam zur Explosion, die dem Azubi einen Finger abriss. Welches Ergebnis sich der 18-Jährige von diesem Experiment erhoffte, sei unklar. Er wurde am Donnerstag ins Krankenhaus gebracht. Mehrere Freunde, die dabei waren, blieben unverletzt.