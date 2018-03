Ohne Führerschein und mit einem Auto ohne Versicherung hat ein 18-Jähriger auf der Autobahn bei Freiburg einen Verkehrsunfall verursacht. Dabei ist er verletzt worden. Nach dem Unfall am Samstagabend nannte der junge Mann den Beamten falsche Personalien, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zudem entließ er sich später selbst aus dem Krankenhaus. Auch dort gab er einen falsche Namen und eine falsche Adresse an. Dennoch machte die Polizei den 18-Jährigen ausfindig und konnte seine Identität klären. Es kam heraus, dass das Auto nicht versichert war und der Mann keinen Führerschein hat. Seinen Eltern hatte er zudem die Kennzeichen ihres Autos geklaut.

