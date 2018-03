18-Jähriger hat keine Kennzeichen und nimmt die der Mama

Weil ein Fahranfänger in Künzelsau (Hohenlohekreis) sein neu gekauftes Auto noch nicht zugelassen hatte, stibitzte er kurzerhand die Kennzeichen vom Fahrzeug seiner Mutter. Als er allerdings am Sonntagnachmittag einen Streifenwagen sah, erschrak er sich nach Angaben der Beamten derart, dass er viel zu schnell davonraste. Wie die Polizei am Montag mitteilte, entdeckten die Beamten den Wagen des 18-Jährigen wenig später. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen. Warum er sein Auto noch nicht zugelassen hatte, war zunächst unklar.

Mitteilung