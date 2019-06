Ein 18 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall nahe Grafenberg (Landkreis Reutlingen) ums Leben gekommen. Der Mann sei in der Nacht zu Montag aus zunächst ungeklärter Ursache mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem Wagen eines 36-Jährigen zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Beim Zusammenprall wurde der 18-Jährige im Auto eingeklemmt. Feuerwehrleute befreiten ihn aus dem Wrack, er erlag dennoch kurz darauf an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten 36-Jährigen in ein Krankenhaus.

Polizeimeldung