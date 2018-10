Ein 18-Jähriger ist bei einem Sturz von seinem Motorrad bei Blaubeuren (Alb-Donau-Kreis) schwer verletzt worden. Er hatte wegen zu hoher Geschwindigkeit am Freitagabend die Kontrolle über seine Maschine verloren, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Nach dem Sturz prallte der 18-Jährige gegen ein Verkehrszeichen. Er wurde in eine Klinik gebracht.

Pressemitteilung