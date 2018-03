18-Jähriger überschlägt sich mit Auto: schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall im Ortenaukreis ist ein 18-Jähriger schwer verletzt worden. Der Wagen des jungen Mannes kam in der Nacht zu Mittwoch zwischen Renchen und Oberkirch von einer Landstraße ab, überschlug sich mehrmals und blieb in einem Acker liegen, wie die Polizei mitteilte. Die Ursache des Unfalls war zunächst unklar. Der Fahrer konnte noch selbst aus seinem Auto klettern und den Notruf wählen, musste dann aber in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden.