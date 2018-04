Der oberschwäbische Mischkonzern Liebherr hat im Jahr 2017 den höchsten Umsatz in der Unternehmensgeschichte geschrieben. Die Erlöse stiegen in den vergangenen zwölf Monaten um 9,3 Prozent auf 9,845 Milliarden Euro. Und das Wachstum soll weitergehen: Der Hersteller von Baggern und Kranen, von Betonmischern und Minenfahrzeugen sowie von Kühlschränken und Gefriertruhen erwartet für 2018 ein weiteres Umsatzwachstum, wie das Unternehmen mit Sitz im schweizerischen Bulle am Donnerstag mitteilte.